Смертную казнь заменили пожизненным заключением

1 сентября 2020 года наказание смертной казнью в украинском судопроизводстве заменили пожизненным заключением. Фото: Рудана

19 лет назад 1 сентября наказание смертной казнью в украинском судопроизводстве заменили пожизненным заключением.

Отсутствие смертной казни является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы. Это стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, где мораторий на исполнение смертных приговоров впервые начал действовать в 1995 году, незадолго до вступления в эту международную организацию.

Однако через несколько месяцев смертные приговоры снова продолжили выполнять, придя к выводу, что решение о моратории было принято без соблюдения надлежащей процедуры. Такое положение вещей могло привести к исключению Украины из Совета Европы. Но в 1997 году мораторий на исполнение смертных приговоров вновь начал действовать. И с тех пор в Украине уже никогда никого не казнили.

29 декабря 1999 Конституционный суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины, чем окончательно закрыл путь к ее восстановлению. В связи с этим, в 2000 году Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми окончательно исключила понятие "смертная казнь" из официального списка уголовных наказаний Украины.

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Видом смертной казни, который применялся ранее в новейшей Украине, всегда был расстрел, как и во всех других государствах, образовавшихся в результате распада СССР.

Смертная казнь недопустима в современной Украине, и это было правильное решение. Так считает адвокат и бывший начальник Пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"Как адвокат должен сказать, что в Украине не та система правосудия, в которой допустима смертная казнь. Во-первых, существует большая вероятность судебной ошибки. Во-вторых - коррупционная составляющая. Когда человека могут осудить по заказу. И представим, что его казнили и обратно отыграть уже ничего нельзя. И как человек, который много лет работала с заключенными, скажу, что смертная казнь - не самое худшее наказание для пожизненно заключенных. Напротив, пуля в лоб - это самый легкий путь. Они каждый день должны думать и понимать, что больше не будут иметь будущего. Никогда", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Сергей Старенький.

За все годы независимости с 1991-го по 1999 год в Украине были исполнены 612 казней. Законом Украины от 17 июня 1992 года была отменена смертная казнь только за отдельные категории преступлений.