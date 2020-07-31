Смертельный взрыв гранаты: новые подробности

На Черниговщине двое мужчин и женщина погибли от взрыва гранаты. Еще один пострадавший - в больнице. Фото: cn.npu.gov.ua

Появились новые подробности о смертельном взрыв гранаты в селе Новый Быков на Черниговщине.

Все произошло на крыльце перед входом в частный дом. За деревянным столом сидела компания из по меньшей мере -4-х человек, сообщают в полиции. Кто-то один принес взрывное устройство, которое сдетонировало.

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Предварительно, гранату во время отдыха с друзьями подорвал местный житель. Вчера следователи работали на месте событий до позднего вечера. По предварительной информации, там взорвалась граната Ф-1, говорится в ТСН.

Полиция устанавливает, кто именно ее принес и происхождения боеприпаса.

Трагедия у в Новом Быкове Бобровецкого района на Черниговщине произошла 30 июля, около 22.30. Погибли 3 человека, еще один мужчина - покалечился.