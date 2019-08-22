Смертельный пожар в столичной квартире: первые подробности

Фото: kiev.informator.ua

22 августа в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 43а произошел пожар. Горела квартира на 3-м этаже 5-этажного дома.

37-летняя женщина погибла, еще 2 человека пострадали, сообщает Информатор.

Когда прибыли пожарные, огонь уже практически полностью охватил квартиру, а внутри находились люди. Пламя вырывалось из окна и могло распространиться на этажи выше.

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Одна женщина выбралась из квартиры самостоятельно. На окне комнаты сидел мужчина. Он кричал о помощи. Пока спасатели устанавливали лестницу, он выпрыгнул вниз. Также пожарные вынесли из горящей квартиры собаку. Женщина, которая не смогла выбраться из горящей квартиры, предварительно, задохнулась.

Причины возгорания установят эксперты.

В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег. Женщина с балкона 7-го этажа звала на помощь. Неравнодушные вызвали патрульных, а те - спасателей.