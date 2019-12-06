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пятница, 06 декабря 2019 17:08

Смертельный пожар в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)

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Смертельный пожар в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
 Из-под завалов на пепелище колледжа достали второе тело. Фото - facebook.com/kotlyar.od

6 декабря около 15.30 правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека.

Это женщина. Ее личность устанавливается, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Вместе с женщиной обнаружили еще тело мужчины, сообщил заместитель начальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий.

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Таким образом, пока в результате пожара погибли 4 человека.

Поиски еще 11 пропавших без вести - продолжаются.

В Одессе полицейские нашли 18-летнюю девушку, об исчезновении которой после пожара в колледже сообщили родственники. Она действительно бывшая студентка колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. С ней все хорошо. В момент пожара была находилась в другом месте.

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