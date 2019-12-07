Смертельный пожар в Одессе: полиция указывает на разногласия

Спасатели круглосуточно разбирают завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Фото - facebook.com/kotlyar.od

Возгорание в в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошло в кабинете №9 на третьем этаже. Там в розетку был включен электрический удлинитель, который, предварительно, перегрузил старую сеть.

В полиции говорят о разногласиях между реальными событиями и показаниями работников колледжа.

"В девятом кабинете началось возгорание. Это подтверждают фотографии, показания работников. Задымление началось где-то с подоконника, и к розетке было включено много техники, в частности компьютер и принтер. У нас по времени есть несколько вопросов, потому что эксперты утверждают, что 700 квадратных метров уже горело за пять минут", - говорит начальник полиции в Одесской области Олег Бех.

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В свою очередь, директор Любовь Кочерга отрицает версию о возгорании удлинителя, что повлекло пожар из-за перенапряжения электросети.

"Последний ремонт здания колледжа проведен в 2005 году. Была заменена электросеть и обложено стены здания "вагонкой". Больше ремонта электросети не было, если не считать точечные ремонты, которые делал электрик колледжа", - объяснила она.

По ее словам, отопление в здании колледжа было подключено 2 недели назад. Поэтому потребности включать в помещениях электрообогреватели - не было.

Пожар в колледже произошел около 10 часов 4 декабря. Погибла студентка - 16-летняя Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна здания. 32 человек получили травмы, еще 14 считались пропавшими без вести. Тела 4-х человек нашли на пепелище.