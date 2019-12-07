Смертельный пожар в Одессе: есть первые подозреваемые

Полицейские имеют двух подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Фото - od.dsns.gov.ua

Полицейские имеют двух подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Такие результаты уже проведенных следственных действий сообщил заместитель начальника ГУНП Сергей Шайхет. Однако кто эти подозреваемые - пока не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обгоревшее здание и цветы: появились новые фото с места трагедии в Одессе

"Пока что по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - рассказал Сергей Шайхет.

Добавил, что в настоящее время уже допросили более 150 человек. Предназначены более 2 десятков судебных экспертиз. Непрерывно продолжается осмотр места происшествия. Тела неопознанных жертв пожара направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В больницах Одессы с 32-х пострадавших в результате пожара остаются 11. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 6 работников ГСЧС. Пять человек погибли. Еще 10 остаются без вести пропавшими.