Смертельный пожар в Харькове: тела погибших до сих пор в морге

Во время пожара в пансионате для престарелых "Золотое время" в Харькове погибли 15 человек. Еще один мужчина умер через 3 дня от стресса. Фото: kh.dsns.gov.ua

15 человек, которые погибли во время пожара в частном доме престарелых в Харькове, будут похоронены после завершения всех следственных процедур. Захоронение организуют за средства городского бюджета.

Сейчас тела погибших находятся в морге городской больницы №17. Об этом сегодня, 29 января, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

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"Все они уже идентифицированы, но работа продолжается. Как только судебно-медицинские эксперты дадут заключение, как только прокуратура оформит разрешение на захоронение, похороны будут сразу же организованы", - отметил Терехов.

Окончательные причины за месяц должна установить правительственная комиссия.

Сегодня проходят девятины со дня гибели 15 человек в пансионате для пожилых "Золотое время" в Харькове. Двухэтажное здание на ул. Нижний Гиевской, 150Б вспыхнуло 21 января около 15.00. В доме находились 33 человека. Это пациенты и 4 работников. Погибли 9 женщин и 6 мужчин от 67 до 91 года. Были лежачие. Через 3 дня в больнице от стресса умер 80-летний.