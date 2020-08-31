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понедельник, 31 августа 2020 08:42

Смертельный пожар в доме многодетной семьи: что известно

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Автор: cn.npu.gov.ua
  На Черниговщине в результате пожара сгорел дом многодетной семьи. Погибли отец семейства и 2-летняя девочка
На Черниговщине в результате пожара сгорел дом многодетной семьи. Погибли отец семейства и 2-летняя девочка

В селе Дуболуговка Нежинского района Черниговской области в результате пожара сгорел дом многодетной семьи. Погибли отец семейства и 2-летняя девочка.

Соседи успели спасти пятерых детей от 4 до 12 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В усадьбе проживала семья из восьми человек - родители и шестеро малолетних детей. Семья состояла на учете в коммунальном учреждении "Центр предоставления социальных услуг" Вертиивського сельского совета с января 2020 года. Вечером после употребления спиртных напитков между супругами возникла ссора и мать ушла из дома. По словам соседей, впоследствии мужчина отправился на ее поиски. В этот момент произошло возгорание в доме", - сказано в сообщении.

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С матерью и спасенными детьми работают офицеры ювенальной превенции и полицейский психолог, врачи, соцслужбы.

Правоохранители устанавливают при каких обстоятельствах произошло возгорание дома и хозяйственного помещения.

В с. Плоское Таращанского района Киевской области загорелся частный дом. Погибли дети 5, 4 лет и 2019 рождения. Дети пытались выйти, но двери, к сожалению, были закрыты.

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Дата
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