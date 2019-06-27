Смертельный полет: люди погибли в результате падения дельтаплана

Вблизи села Кобеляки Полтавской области разбился дельтаплан. Погибли мужчины, 27 и 40 лет.
Трагедия произошла 27 июня около шести утра, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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"Мотодельтаплан упал на окраине города Кобеляки, над подсолнечным полем вблизи села Пидгора. Возгорание в результате падения не было", - сказано в сообщении.
На месте работают следователи, чтобы выяснить причины гибели людей. Кому принадлежит дельтаплан, устанавливается.
Вблизи села Мельницы Полтавской области упал самолет АН-2. На борту было 2 пилота. Самолет летел на опрыскивания сельскохозяйственных посевов. Однако резко начал терять высоту. После удара АН-2 загорелся. Пилоты, которые были на борту самолета, смогли вовремя эвакуироваться.
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