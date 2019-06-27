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четверг, 27 июня 2019 09:20

Смертельный полет: люди погибли в результате падения дельтаплана

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Вблизи села Кобеляки Полтавской области разбился дельтаплан. Погибли мужчины, 27 и 40 лет.

Трагедия произошла 27 июня около шести утра, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: pl.dsns.gov.ua
  Вблизи села Кобеляки Полтавской области разбился дельтаплан. Погибли двое мужчин
Вблизи села Кобеляки Полтавской области разбился дельтаплан. Погибли двое мужчин

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"Мотодельтаплан упал на окраине города Кобеляки, над подсолнечным полем вблизи села Пидгора. Возгорание в результате падения не было", - сказано в сообщении.

Автор: pl.dsns.gov.ua
  Вблизи села Кобеляки Полтавской области разбился дельтаплан. Погибли двое мужчин
Вблизи села Кобеляки Полтавской области разбился дельтаплан. Погибли двое мужчин

На месте работают следователи, чтобы выяснить причины гибели людей. Кому принадлежит дельтаплан, устанавливается.

Вблизи села Мельницы Полтавской области упал самолет АН-2. На борту было 2 пилота. Самолет летел на опрыскивания сельскохозяйственных посевов. Однако резко начал терять высоту. После удара АН-2 загорелся. Пилоты, которые были на борту самолета, смогли вовремя эвакуироваться.

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Дата
27
июня

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