Смертельный обгон: пьяный на Infinity протаранил Mazda на повороте к АЗС

Фото: zk.npu.gov.ua

В селе Верхний Коропец Мукачевского района на Закарпатье 37-летний пьяный на Infinity протаранил Mazda.

За рулем последнего авто был 34-летний житель Мукачево. В результате столкновения погиб его 65-летний отец, который был на пассажирском сидении. Еще один 16-летний пассажир в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"37-летний житель Мукачево за рулем Infinity пересек сплошную полосу и обгонял колонну авто. И влетел в автомобиль Mazda, который как раз поворачивал налево на АЗС. Участников ДТП освидетельствовали. Выяснилось, что водитель Infinity был пьян. В крови обнаружили 1,82 промилле алкоголя", - рассказали в полиции.

Виновника аварии задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Возле Балты Одесской области 20-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". От удара у машины оторвало заднюю часть. 64-летняя пассажирка "Волги" попала в больницу с травмами.