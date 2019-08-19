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понедельник, 19 августа 2019 18:10

Смертельные заработки. На фабрике под Вроцлавом погиб украинец

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Смертельные заработки. На фабрике под Вроцлавом погиб украинец
На производственной линии машина зажала мужчине грудную клетку, а цепочка на шее пережала горло.Фото: informator.news

На одной из фабрик вблизи Вроцлава тяжело травмировался 28-летний украинец.

От полученных травм мужчина скончался, сообщает Gazeta Wroclawska.
Компания LG Chem, на которой работал украинец, производит аккумуляторы для электромобилей.

По информации издания, молодого человека вовлекло в механизм на производственной линии. В результате он получил серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Однако, врачи не смогли спасти ему жизнь.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - рассказал заместитель областного инспектора труда во Вроцлаве Анджей Погорский.
Делом заинтересовалась также местная прокуратура.

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В начале августа украинский гастарбайтер трагически погиб в польском городке Погорская Воля Малопольского воеводства. При строительстве нового газопровода огромная труба скатилась до раскопа, где он находился.

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