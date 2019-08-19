Смертельные заработки. На фабрике под Вроцлавом погиб украинец

На одной из фабрик вблизи Вроцлава тяжело травмировался 28-летний украинец.
От полученных травм мужчина скончался, сообщает Gazeta Wroclawska.
Компания LG Chem, на которой работал украинец, производит аккумуляторы для электромобилей.
По информации издания, молодого человека вовлекло в механизм на производственной линии. В результате он получил серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.
В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Однако, врачи не смогли спасти ему жизнь.
"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - рассказал заместитель областного инспектора труда во Вроцлаве Анджей Погорский.
Делом заинтересовалась также местная прокуратура.
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В начале августа украинский гастарбайтер трагически погиб в польском городке Погорская Воля Малопольского воеводства. При строительстве нового газопровода огромная труба скатилась до раскопа, где он находился.
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