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воскресенье, 01 сентября 2019 14:39

Смертельное столкновение: в аварии пострадали 7 человек

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Смертельное столкновение: в аварии пострадали 7 человек
В результате столкновения 2 автомобилей пострадали 7 человек. Фото: moika78.ru

В автомобильной аварии возле села Трибуховцы Бучацкого района Тернопольской области пострадали 7 человек.

2 автомобиля столкнулись лоб в лоб. 3 человека погибли, еще 4 в реанимации. Пользователи соцсетей сообщают, что погибла семья из Львова, пишет realno.te.ua.

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На месте трагедии сейчас работают спасатели и полиция.

Взрослый и 3 детей попали в ДТП в Николаевской области. Легковушка "ВАЗ", в которой били пострадавшие слетела с дороги и перевернулась. Авария произошла возле села Себино Новоодесского района вечером 27 августа.

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