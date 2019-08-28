Смертельное ДТП в Николаевской области: крестный перевернул машину с детьми

У водителя обнаружили наркотическое опьянение. Фото: i.obozrevatel.com

Один взрослый и трое детей попали в ДТП в Николаевской области.

Легковушка "ВАЗ", в которой били пострадавшие слетела с дороги и перевернулась, сообщили в пресс-службе ГУ НП Николаевской области.

Авария произошла возле села Себино Новоодесского района вечером 27 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие

В полиции говорят, что за рулем автомобиля был 36-летний мужчина. Вместе с ним в машине были двое братьев и их 9-летняя сестра. Ребятам 2 и 14 лет. Водитель был крестным отцом одного из детей.

"В результате аварии погиб 2-летний мальчик. Другие дети получили травмы. Водитель авто не пострадал. Полицейским, которые прибыли на место происшествия, мужчина сказал, что ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля. Впоследствии выяснилось, что водитель управлял авто в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в ведомстве.

Водителя машины задержали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Его могут посадить на 8 лет.

Молодой "гонщик" снова украл материнское авто, погнал на автостраду и попал в ДТП. Это 8-летний мальчик, который на прошлой неделе отличился такой же выходкой, но с меньшим вредом.