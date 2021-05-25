Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии

Фото: od.npu.gov.ua

Уже известны подробности смертельного столкновения ВАЗ и Toyota при выезде из села Сычавка Одесской области.

28-летняя водитель легковушки не предоставила преимущество в движении микроавтобусу, когда выезжала со второстепенной дороги на главную. От полученных травм женщина погибла. Двое детей 8 и 6 лет и 50-летняя женщина, которые находились с ней в машине, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На месте работают полицейские и медики. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", - рассказали полицейские.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Столкновение ВАЗ и Toyota Hiace произошло днем ​​сегодня, 25 мая. Сначала сообщалось, что в легковушке была женщина с тремя детьми. И якобы погибла именно многодетная мать.