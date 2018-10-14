Смертельное столкновение на Шухевича в Киеве: полиция задержала водителя Seat

Полиция задержала водителя, причастного к ДТП на проспекте Шухевича в Киеве. Фото: "Гордон"

Правоохранители задержали водителя автомобиля Seat, причастного к ужасному смертельном ДТП в Киеве на проспекте Шухевича.

По предварительным данным, мужчина является виновником трагического столкновения. Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Также стало известно, что за 25 минут до аварии задержанный пытался на авто спуститься пешеходными лестницами возле Арки Дружбы народов. Однако, его Seat застрял, вытащить машину помогли прохожие.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находиться в отделении закрытого типа Больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в ​​Киеве.

В смертельном ДТП на проспекте Шухевича погибли 2 девушки, еще 5 человек госпитализированы. Авария произошла, когда КИА поворачивала на заправку, в это время на большой скорости автомобиль Seat летел по полосе общественного транспорта, произошло мощное столкновение.