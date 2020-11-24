Смертельное столкновение грузовиков и легковушки: новые кадры и подробности трагедии

Фото: ch.npu.gov.ua

В Уманском районе Черкасской области в результате ДТП с участием двух грузовиков и легковушки погибли 47-летняя женщина и 5-летний ребенок.

Трагедия произошла около 8:00 на 545 км автодороги "Стрый - Тернополь Кропивницкий - Знаменка". Водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну. Об этом сообщат в отделе коммуникации областной полиции.

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"От удара Ford Transit отбросило на левую обочину, в кювет. И столкновение не остановило грузовик и далее - авто ЗАЗ VIDA зажало между двумя "фурами". В то время в салоне легковушки находились женщина и малолетний ребенок. Они погибли на месте аварии", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают следователи областной полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла 24 ноября. Легковушку зажало между 2 грузовиками Scania и Mercedes. Погибших с искореженного авто доставали спасатели.