 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 369
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 630
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2016
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 666
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1683
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6075
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
4
3
4
4
3
Смертельное столкновение грузовиков и легковушки: новые кадры и подробности трагедии
Смертельное столкновение грузовиков и легковушки: новые кадры и подробности трагедии
В Польше в аварии погибли украинцы
В Польше в аварии погибли украинцы
Убийство предпринимателя: спустя 13 лет задержали фигуранта дела
Убийство предпринимателя: спустя 13 лет задержали фигуранта дела
В Польше погибли 2 украинца
В Польше погибли 2 украинца
От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
Видео
Все видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
В Киеве сгорела маршрутка
В Киеве сгорела маршрутка
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника
Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1575
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 936
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2313
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 594
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 11:34

Смертельное столкновение грузовиков и легковушки: новые кадры и подробности трагедии
4

1 Комментировать

Вблизи Умани легковушку зажало между грузовиками Scania и Mercedes. Погибли женщина и 5-летний ребенок
Фото: ch.npu.gov.ua
Вблизи Умани легковушку зажало между грузовиками Scania и Mercedes. Погибли женщина и 5-летний ребенок
Вблизи Умани легковушку зажало между грузовиками Scania и Mercedes. Погибли женщина и 5-летний ребенок
Вблизи Умани легковушку зажало между грузовиками Scania и Mercedes. Погибли женщина и 5-летний ребенок

В Уманском районе Черкасской области в результате ДТП с участием двух грузовиков и легковушки погибли 47-летняя женщина и 5-летний ребенок.

Трагедия произошла около 8:00 на 545 км автодороги "Стрый - Тернополь Кропивницкий - Знаменка". Водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну. Об этом сообщат в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игорь Демченко погиб через четыре года после родителей

"От удара Ford Transit отбросило на левую обочину, в кювет. И столкновение не остановило грузовик и далее - авто ЗАЗ VIDA зажало между двумя "фурами". В то время в салоне легковушки находились женщина и малолетний ребенок. Они погибли на месте аварии", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают следователи областной полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла 24 ноября. Легковушку зажало между 2 грузовиками Scania и Mercedes. Погибших с искореженного авто доставали спасатели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смертельное столкновение грузовиков и легковушки: новые кадры и подробности трагедии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Вышел сериал о Муссолини

Бывший министр погиб в тюрьме

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 44758
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки 1 Просмотров: 19602
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12627
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 11304
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 2 Просмотров: 7623
Происшествия
В смертельном столкновении сошлись троллейбус и легковушка - погибли 4 человека
В смертельном столкновении сошлись троллейбус и легковушка - погибли 4 человека Просмотров: 9
Из окна Госпрома выпрыгнула женщина - она перенесла коронавирус
Из окна Госпрома выпрыгнула женщина - она перенесла коронавирус 1 Просмотров: 261
Легковушку зажало между 2 грузовиками: первые подробности трагедии на дороге
Легковушку зажало между 2 грузовиками: первые подробности трагедии на дороге 1 Просмотров: 603
Мужчина затащил 15-летнюю девушку в квартиру, связал и изнасиловал
Мужчина затащил 15-летнюю девушку в квартиру, связал и изнасиловал 1 Просмотров: 540
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
 2 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
6
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
2
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Голосов: 1162
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть