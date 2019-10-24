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четверг, 24 октября 2019 09:55

Смертельное столкновение грузовика и автобуса на трассе: первые подробности и фото
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На дороге Киев-Варшава столкнулись автобус и грузовик. Один из водителей автобуса погиб, трое пассажиров получили травмы
Фото: facebook.com/dsns.rivne
На дороге Киев-Варшава столкнулись автобус и грузовик. Один из водителей автобуса погиб, трое пассажиров получили травмы
На дороге Киев-Варшава столкнулись автобус и грузовик. Один из водителей автобуса погиб, трое пассажиров получили травмы
На дороге Киев-Варшава столкнулись автобус и грузовик. Один из водителей автобуса погиб, трое пассажиров получили травмы
На дороге Киев-Варшава столкнулись автобус и грузовик. Один из водителей автобуса погиб, трое пассажиров получили травмы

24 октября в 3:25 на дороге Киев-Варшава близ села Федоровка Сарненского района в Ровенской области столкнулись автобус и грузовик.

Погиб один из водителей автобуса, трое пассажиров получили травмы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Водитель, который сидел с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ", - сказано в сообщении.

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Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков 13-16 лет. Остальные пассажиры после осмотра работниками медицинской помощи от госпитализации отказались. Всех доставили в актовый зал патрульной полиции в Сарны.

Обстоятельства ДТП устанавливаются работники полиции.

В Днипре грузовик въехал в маршрутку №146 Б с пассажирами. Авария произошла на пересечении Запорожского шоссе и улице Генерала Пушкина.

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Дата
24
октября

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