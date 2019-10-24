Смертельное столкновение грузовика и автобуса на трассе: первые подробности и фото

24 октября в 3:25 на дороге Киев-Варшава близ села Федоровка Сарненского района в Ровенской области столкнулись автобус и грузовик.
Погиб один из водителей автобуса, трое пассажиров получили травмы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"Водитель, который сидел с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ", - сказано в сообщении.
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Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков 13-16 лет. Остальные пассажиры после осмотра работниками медицинской помощи от госпитализации отказались. Всех доставили в актовый зал патрульной полиции в Сарны.
Обстоятельства ДТП устанавливаются работники полиции.
В Днипре грузовик въехал в маршрутку №146 Б с пассажирами. Авария произошла на пересечении Запорожского шоссе и улице Генерала Пушкина.
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