Смертельное столкновение грузовика и автобуса на трассе: первые подробности и фото

Фото: facebook.com/dsns.rivne

24 октября в 3:25 на дороге Киев-Варшава близ села Федоровка Сарненского района в Ровенской области столкнулись автобус и грузовик.

Погиб один из водителей автобуса, трое пассажиров получили травмы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Водитель, который сидел с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18 человек погибли в двух авариях

Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков 13-16 лет. Остальные пассажиры после осмотра работниками медицинской помощи от госпитализации отказались. Всех доставили в актовый зал патрульной полиции в Сарны.

Обстоятельства ДТП устанавливаются работники полиции.

В Днипре грузовик въехал в маршрутку №146 Б с пассажирами. Авария произошла на пересечении Запорожского шоссе и улице Генерала Пушкина.