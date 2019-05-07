Смертельное селфи: 15-летний парень погиб на мосту

В Запорожской области при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток. Фото - Униан

В Запорожской области при попытке сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток.

Инцидент произошел 5 мая в городе Васильевка, сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Следствие установило, что группа подростков решила сделать оригинальное селфи на металлическом железнодорожном мосту. Двое ребят по технической лестнице взобрались наверх и пытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети.

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Одному из подростков это удалось, второй получил поражение электрическим током и упал на землю с 7-метровой высоты.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть парня. По данному факту проводится проверка.

В Луцке 19-летний мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его ударило током в 20 тыс. вольт на железнодорожной станции. Вместе с товарищами взобрался на вагон, чтобы сделать селфи. По словам очевидцев, уже через несколько минут он вспыхнул, как факел.