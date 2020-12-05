Смертельное ДТП. Volkswagen сбил женщину с ребенко

В Черкассах водитель Volkswagen Caddy наехал на женщину и 6-летнего мальчика.
Женщина погибла на месте, ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали, сообщили в полиции Черкасской области.
Водителя задержали.
Ему грозит 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина был на костылях: легковушка сбила семью на пешеходном переходе
4 декабря в центре Черновцов автомобиль патрульной полиции сбил женщину.
Потерпевшая перебегала дорогу в неустановленном месте, тогда как водитель служебной машины не успел затормозить.
×
Комментарии