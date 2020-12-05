Смертельное ДТП. Volkswagen сбил женщину с ребенко

Volkswagen Caddy сбил женщину и 6-летнего мальчика. Фото: Нацполиция

В Черкассах водитель Volkswagen Caddy наехал на женщину и 6-летнего мальчика.

Женщина погибла на месте, ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали, сообщили в полиции Черкасской области.

Водителя задержали.

Ему грозит 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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4 декабря в центре Черновцов автомобиль патрульной полиции сбил женщину. Потерпевшая перебегала дорогу в неустановленном месте, тогда как водитель служебной машины не успел затормозить.