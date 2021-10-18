Смертельное ДТП в Волынской области: трое детей остались без матери

В салоне Mercedes выжил 13-летний сын водителя. Фото: Facebook

В городе Владимир-Волынский Волынской области водитель Mercedes насмерть сбил мать троих детей и погиб сам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк.

"Внимательно всмотритесь в фотографию. На ней 28-летняя женщина взлетает в воздух от удара машины", - написал он.

По его данным, водитель Mercedes ехал на большой скорости, хотя в городе установлено ограничение в 50 км/ч.

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"От удара об забор и женщину авто начало кувыркаться. Непристегнутый водитель вылетел из салона на высоту три метра, ударился об знак и скончался на месте. 28-летняя женщина умерла в реанимации", - отметил он.

В результате ДТП без мамы осталось трое детей. В салоне Mercedes выжил 13-летний сын водителя.

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