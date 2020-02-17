Смертельное ДТП в Броварах: полицейского-виновника уволили

Автор: tsn.ua После ДТП полицейский пытался скрыться с места происшествия, однако его автомобиль заблокировали другие водители.

Правоохранителя, ставшего зачинщиком смертельного ДТП в Броварах, уволили из Нацполиции.

Сообщила об этом пресс-служба ведомства на официальном сайте.

"За нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжелыми последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему сегодня, 17 февраля, по приказу начальника Главного управления полиции в Киевской области Андрея Небытова работник полка полиции особого назначения уволен из Нацполиции", — говорится в сообщении.

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На сегодняшний день правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Автор: kv.npu.gov.ua Приказ об увольнении опубликовали на официальном сайте Национальной полиции.

16 февраля в городе Бровары Киевской области полицейский сбил двух мужчин на пешеходном переходе. Как следствие, один пострадавший погиб, второй получил травмы. Полицейский был не при выполнении. Находясь за рулем, он не остановился и даже не сбавил скорость перед пешеходным переходом. После ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако его автомобиль заблокировали другие водители.