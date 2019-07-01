Смертельное ДТП со "скорой": двое погибших

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1 июля вблизи села Оконск Маневицкого района Волыни столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи. Авто медиков от удара перевернулось на бок.

Пациент скорой погиб. Его родственница и фельдшер в тяжелом состоянии, сообщил заместитель главного врача Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрей Абрамов.

"Погиб пожилой пациент, которого медики транспортировали в Луцк. Фельдшер и женщина, сопровождавшая погибшего пациента в пути, пока в тяжелом состоянии в отделении реанимации Маневицкой районной больницы", - рассказал Абрамов, передает "Общественное".

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Позже в реанимационном отделении Маневицкой районной больнице скончалась женщина, которая получила травму.

"Скорая" ехала с включенными проблесковыми маяками, по словам Виктора Гомоля с отдела коммуникации областной полиции. Причины ДТП установит следствие.

В Харькове произошла авария с участием военного автомобиля скорой медицинской помощи "Богдан-2251" и легковушки "ВАЗ-2104". Машины столкнулись на перекрестке проспекта Московского и бульвара Богдана Хмельницкого.