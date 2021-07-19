Смертельное ДТП с 12 людьми в легковушке: кадры аварии

Фото: vl.npu.gov.ua

В полиции рассказали первые подробности смертельной аварии возле села Печихвосты на Волыни.

30-летний водитель Ford Focus не учел дорожную обстановку, съехал на обочину и врезался в дерево, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Волынской области.

"В легковушке находились 12 человек, в том числе семеро детей. Двое взрослых и один ребенок погибли на месте. Всех доставили в медицинские учреждения Горохова и Луцка с различными травмами и ушибами. Им оказывают необходимую помощь", - рассказали в полиции.

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Водитель автомобиля Ford с людьми возвращался с отдыха, по информации местных СМИ. Погиб сам, одна пассажирка и 4-летняя девочка.

Полиция устанавливает подробности летальной аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Авария произошла в селе Печихвосты 18 июля около 18:07. Среди пострадавших девять человек - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения.