Смертельная резня: погиб военный, его одноклассник - в больнице

В Хмельницкой области зарезали военного Бориса Баштана. Его одноклассник получил ранения. Фото: facebook.com/E.Sarakhman

В Хмельницкой области зарезали военного Бориса Баштана. Еще один мужчина получил ранения.

Трагедия произошла этой ночью 10 мая, рассказал в Facebook журналист Эльдар Сарахман.

"Этой ночью зарезали моего одноклассника. Еще один одноклассник отделался не смертельными травмами. Убийцу и зэка, к сожалению, знаю с самого детства. Это не первая смерть на его руках", - написал Сарахман.

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Добавил, что погибший "был всегда невероятным добряком, очень откровенным хохотуном, хорошим музыкантом, военным и теплым другом для своих".

Известно, что погибший жил в Каменец-Подольске, был холост. Об обстоятельствах смертельной резни пока не сообщается.

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