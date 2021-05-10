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понедельник, 10 мая 2021 18:10

Смертельная резня: погиб военный, его одноклассник - в больнице

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Смертельная резня: погиб военный, его одноклассник - в больнице
В Хмельницкой области зарезали военного Бориса Баштана. Его одноклассник получил ранения. Фото: facebook.com/E.Sarakhman

В Хмельницкой области зарезали военного Бориса Баштана. Еще один мужчина получил ранения.

Трагедия произошла этой ночью 10 мая, рассказал в Facebook журналист Эльдар Сарахман.

"Этой ночью зарезали моего одноклассника. Еще один одноклассник отделался не смертельными травмами. Убийцу и зэка, к сожалению, знаю с самого детства. Это не первая смерть на его руках", - написал Сарахман.

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Добавил, что погибший "был всегда невероятным добряком, очень откровенным хохотуном, хорошим музыкантом, военным и теплым другом для своих".

Известно, что погибший жил в Каменец-Подольске, был холост. Об обстоятельствах смертельной резни пока не сообщается.

В одном из микрорайонов Киева задержали 40-летнего жителя Иршанска Житомирской области. Мужчина во время конфликта у кафе порезал 9-х человек, один из раненых умер - участник АТО 28-летний Сергей Забродский. Злоумышленника искали 10 суток. Скрывался в арендованной квартире.

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Дата
10
мая

Возле университета похитили профессора

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