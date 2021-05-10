Смертельная резня: погиб военный, его одноклассник - в больнице

В Хмельницкой области зарезали военного Бориса Баштана. Еще один мужчина получил ранения.
Трагедия произошла этой ночью 10 мая, рассказал в Facebook журналист Эльдар Сарахман.
"Этой ночью зарезали моего одноклассника. Еще один одноклассник отделался не смертельными травмами. Убийцу и зэка, к сожалению, знаю с самого детства. Это не первая смерть на его руках", - написал Сарахман.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20-летний мужчина порезал знакомых у ночного клуба. Один умер
Добавил, что погибший "был всегда невероятным добряком, очень откровенным хохотуном, хорошим музыкантом, военным и теплым другом для своих".
Известно, что погибший жил в Каменец-Подольске, был холост. Об обстоятельствах смертельной резни пока не сообщается.
В одном из микрорайонов Киева задержали 40-летнего жителя Иршанска Житомирской области. Мужчина во время конфликта у кафе порезал 9-х человек, один из раненых умер - участник АТО 28-летний Сергей Забродский. Злоумышленника искали 10 суток. Скрывался в арендованной квартире.
Комментарии