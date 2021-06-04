Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить

На Львовщине в водопаде погиб 12-летний Артем, который с классом приехал на экскурсию. Его похоронили сегодня, 4 июня. Фото: facebook.com/YuliannaPradied

Во Львове простились с шестиклассником школы №82 12-летним Артемом. Он погиб во время школьной экскурсии на водопаде Каменка.

Заповедник Сколовские Бескиды, на территории которого расположен водопад, находится в подчинении государственного агентства лесного хозяйства. Столбики с натянутой проволокой - это вся ограда вокруг опасного участка. А таблица с предостережениями висит на противоположном берегу. Однако руководство заповедника считает, что виновные в трагедии - ученик и его сопровождавшие его взрослые.

Ответственность лежит именно на администрации заповедника, говорит адвокат Сергей Старенький.

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"Это специально оборудовано для экскурсий место. Поэтому должны быть учтены все требования безопасности, в том числе и пожарной. Ответственность педагогов наступила бы только, если бы повели детей в не обустроенное для экскурсий место. Или если бы видели, что ребенок находится в опасности, но на это не отреагировали. Все остальное - ответственность администрации. А если бы трагедия произошла со взрослым, или с ребенком 14 лет, который может передвигаться без взрослых? Тогда кто бы отвечал за их безопасность? Конечно парк", - рассказал Gazeta.ua адвокат.

Считает, что на время следствия экскурсии на водопад должны прекратить. Это в компетенции прокуратуры. Открыть локацию можно только после пересмотра всех норм безопасности и устранения недостатков.

Трагедия произошла днем ​​2 июня. На водопад в село Каменка приехали два класса школы №82 Львова. Всего - 44 ребенка. Их сопровождали трое учителей и двое родителей. Артем хотел сделать селфи, но поскользнулся на мокром камне и упал. Ему на помощь бросились взрослые, но спасти мальчика не удалось. Медики лишь констатировали смерть. Несмотря на трагедию, доступ к водопаду не закрыли. Там накануне было несколько школьных экскурсий. Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила поставить дополнительные столбцы и предупредительные таблички на водопаде. А педагогов обязали провести дополнительные инструктажи по технике безопасности.