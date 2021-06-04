Смертельная экскурсия: к водопаду продолжают водить школьников

На Львовщине в водопаде погиб 12-летний Артем, который с классом приехал на экскурсию. Его похоронят сегодня, 4 июня. Фото: facebook.com/YuliannaPradied

Сегодня, 4 июня, во Львове похоронят 12-летнего Артема, погибшего во время школьной экскурсии на водопаде Каменка.

Заповедник "Святые Бескиды", на территории которого расположен водопад, находится в подчинении государственного агентства лесного хозяйства. Там считают, что меры безопасности на водопаде достаточные, а трагедия произошла по неосторожности школьника и недосмотре тех, кто его сопровождал.

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"Установлено семь вертикальных столбиков, через которые натянуто тросовое заграждение и написано "стоп", то есть за него переходить запрещено. Каким-то образом этот парень оказался в опасной зоне, как - я не могу вам сказать. В том месте, где он стоял, это металлическое заграждение есть, оно в нормальном состоянии и прочное", - утверждает заместитель директора государственного агентства лесного хозяйства Василий Бандерич, передает ТСН.

Несмотря на трагедию доступ к водопаду не закрыли. Там накануне было несколько школьных экскурсий. Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила поставить дополнительные столбцы и предупредительные таблички на водопаде. А педагогов обязали провести дополнительные инструктажи по технике безопасности.

Трагедия произошла днем ​​2 июня. На водопад в село Каменка приехали два класса школы №82 Львова. Всего - 44 ребенка, их сопровождали трое учителей и двое родителей. 12-летний Артем хотел сделать селфи, но поскользнулся на мокром камне и упал. Ему на помощь бросились взрослые, но спасти мальчика не удалось. Медики лишь констатировали смерть.