Смертельная авария в Киеве: суд принял решение в отношении водителя

 
Ексклюзивы
1/5
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 432
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 306
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1890
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 567
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 1926
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 855
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
3 Просмотров: 297
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 4824
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 180
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
3
4
7
4
Легковушка лоб в лоб столкнулся с автобусом: кадры смертельного ДТП
Легковушка лоб в лоб столкнулся с автобусом: кадры смертельного ДТП
&quot;Не собираюсь проверять, является ли он родственником бывшего министра МВД&quot;: виновника смертельной аварии ранее ловили пьяным
"Не собираюсь проверять, является ли он родственником бывшего министра МВД": виновника смертельной аварии ранее ловили пьяным
Взрывчатка, гранаты, патроны: задержали торговцев оружием
Взрывчатка, гранаты, патроны: задержали торговцев оружием
В страшном ДТП погибла 18-летняя девушка: фото аварии
В страшном ДТП погибла 18-летняя девушка: фото аварии
В пятиэтажке &quot;исчезли&quot; 60 квартир
В пятиэтажке "исчезли" 60 квартир
Видео
Все видео
Мужчина более двух лет насиловал падчерицу
Мужчина более двух лет насиловал падчерицу
Женщина нашла в доме замученную соседку
Женщина нашла в доме замученную соседку
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе
Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе
Интервью
1/5
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 432
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 360
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1890
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 1926
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 855
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 540
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
суббота, 01 мая 2021 19:46

Смертельная авария в Киеве: суд принял решение в отношении водителя

  Комментировать
Смертельная авария в Киеве: суд принял решение в отношении водителя
Взяли под стражу водителя, который устроил смертельную аварию в Киеве. Фото: Нацполиция

Водителя автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП на бульваре Леси Украинский в Киеве, взяли под стражу сроком на 60 суток.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, 25-летний водитель, находясь за рулем Infiniti в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на опору светофора. В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушка лоб в лоб столкнулся с автобусом: кадры смертельного ДТП

Действия водителя квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения (ч.3 ст.286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В центре Киева в страшном ДТП погибла 18-летняя девушка. Водитель на большой скорости убегал от патрульной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смертельная авария в Киеве: суд принял решение в отношении водителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
мая

Збили американский самолет-разведчик

Появилась первая в мире почтовая марка

Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство

Нацисты уничтожили всех евреев в городе

Врезался на скорости 218 км/ч: погиб чемпион "Формулы-1"

Самое читаемое
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
4
 Просмотров: 14688
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
Астафьева и любимая Неймара позировали без нижнего белья, а велосипедистка прикрыла бюст арбузом - что публикуют звезды
9
 Просмотров: 10351
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
Пьют ежедневно: 102-летние близняшки поделились секретом долголетия
3
 Просмотров: 9846
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
 Просмотров: 7650
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать Просмотров: 7254
Происшествия
Легковушка лоб в лоб столкнулся с автобусом: кадры смертельного ДТП
Легковушка лоб в лоб столкнулся с автобусом: кадры смертельного ДТП
5
 Просмотров: 1197
"Это та сумма, которую он мог бы заработать за все это время" - адвокат Антоненко о компенсации
"Это та сумма, которую он мог бы заработать за все это время" - адвокат Антоненко о компенсации Просмотров: 585
5-летняя девочка застряла между деревьями - вытаскивали спасатели
5-летняя девочка застряла между деревьями - вытаскивали спасатели Просмотров: 369
"Не собираюсь проверять, является ли он родственником бывшего министра МВД": виновника смертельной аварии ранее ловили пьяным
"Не собираюсь проверять, является ли он родственником бывшего министра МВД": виновника смертельной аварии ранее ловили пьяным
3
 Просмотров: 1089
Мужчина избил палкой бывшую жену
Мужчина избил палкой бывшую жену Просмотров: 396
Больше всего комментируют
9
Антоненко выпустили из-под стражи
4
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
3
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Голосов: 609
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть