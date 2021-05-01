Смертельная авария в Киеве: суд принял решение в отношении водителя

Водителя автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП на бульваре Леси Украинский в Киеве, взяли под стражу сроком на 60 суток.
Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд. Об этом сообщает столичная прокуратура.
"Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, 25-летний водитель, находясь за рулем Infiniti в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на опору светофора. В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.
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Действия водителя квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения (ч.3 ст.286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
В центре Киева в страшном ДТП погибла 18-летняя девушка. Водитель на большой скорости убегал от патрульной полиции.
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