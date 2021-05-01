Смертельная авария в Киеве: суд принял решение в отношении водителя

Взяли под стражу водителя, который устроил смертельную аварию в Киеве. Фото: Нацполиция

Водителя автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП на бульваре Леси Украинский в Киеве, взяли под стражу сроком на 60 суток.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, 25-летний водитель, находясь за рулем Infiniti в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на опору светофора. В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.

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Действия водителя квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения (ч.3 ст.286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

В центре Киева в страшном ДТП погибла 18-летняя девушка. Водитель на большой скорости убегал от патрульной полиции.