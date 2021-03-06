Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: новые подробности и фото трагедии

В результате смертельной аварии, которая случилась в Польше, погибли 6 украинцев. Число пострадавших возросло до 35.

Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Об этом Gazeta.ua сообщил пресс-секретар МИД Украины Олег Николенко.

Фото: tvn24.pl

В автобусе было 57 украинцев, из них два водителя. Они возвращались из Польши в Украину. 5 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, по информации пресс-секретаря посольства Украины в Польше Юлии Бородий.

"В результате ДТП, которое произошло вблизи Кашице, недалеко от Перемышля, погибло 5 граждан Украины, один человек погиб по дороге в больницу. Из 35 пострадавших пятеро находятся в очень тяжелом состоянии. Продолжается идентификация погибших и раненых с целью информирования родственников пострадавших", - сообщила Бородий.

16 человек размещены в гостинице, их жизни ничего не угрожает, консулы работают над вопросом возвращения их в Украину.

В то же время местные спасатели сообщили о травмировании 41 пассажира. Восемь из них получили травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей и находятся в тяжелом состоянии.

Также отмечается, что все пассажиры автобуса ни были организованной группой. Такую информацию сообщила воевода Подкарпатья Ева Лениарт.

"Люди, которые ехали в автобусе, не были организованной группой. Это был маршрутный автобус, который забирал больше людей с остановок. Эти люди не знали друг друга", - сказала она.

Спасатели уже достали автобус из ямы и поставили на колеса. Сейчас на месте происшествия работают полиция и прокуратура, устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Предварительно говорят, что водитель не справился с управлением.

Авария произошла 5 марта около 23.50 на автостраде А4 у Кашицкого центра обслуживания пассажиров в Подкарпатском воеводстве. Автобус с украинцами сообщением Познань-Херсон ударился о энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.