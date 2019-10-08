Смертельная авария с полицейскими под Николаевом: назвали предварительные причины

Виновником аварии, в которой погибли заместитель начальника полиции Николаевщины Сергей Сидоренко и начальник управления противодействия наркопреступности Владимир Илличко, вероятно есть водитель другого авто - Lexus GX 460.
Он или пошел на обгон, или заснул за рулем, предполагают полицейские. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на собственные источники в Нацполиции.
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"Полицейские ехали из Херсона в Николаев в автомобиле Toyota Camry. Установлено, что во время движения они находились на своей полосе движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем Lexus, который ехал из Киева. Водитель этого авто или заснул за рулем, или выполнял обгон - это устанавливает следствие. Он выжил и сейчас находится в реанимации", - рассказали в Нацполиции.
По данным спасателей Николаевской области, удар от столкновения был настолько сильным, что автомобиль Toyota Camry превратился в смятую кучу железа. Погибших доставали из авто с помощью гидравлического инструмента.
Авария произошла около 8:00 8 октября на трассе "Николаев-Херсон". Автомобили Toyota Camry и Lexus GX 460 столкнулись в лоб. В результате ДТП на месте погибли заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Сергей Сидоренко, он был за рулем. И начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Илличко. За рулем другого авто был киевлянин Александр Котин.
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