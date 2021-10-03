Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца

Фото: od.npu.gov.ua

Полиция Одесской области просит помочь установить личность и местонахождение мужчины, который вероятно причастен к смертельной аварии.

Речь идет о водителе трактора, который перевернулся во время движения. И в результате погиб 9-летний мальчик, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Его приметы: рост 175-185 см, отсутствуют передние зубы, из-за чего имеет дефект речи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об указанном человеке, просит сообщать по номерам телефона: (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 или по спецлинии "102".

2 октября в селе Петрово в Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. 9-летний мальчик от полученных травм скончался в "скорой", другие не пострадали. Водитель скрылся.