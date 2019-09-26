Смертельная авария на трассе: водитель грузовика после столкновения спасал коллегу

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25 сентября в Криничанском районе Днепропетровской области 23-летний водитель Chevrolet Lacetti столкнулся с грузовиком MAN и слетел в кювет.

Погиб пассажир легковушки, водители - получили травмы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Предварительно, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем MAN, который двигался впереди. В результате удара слетел в кювет. Пострадавшего водителя легковушки доставал водитель грузовика до приезда спасателей и медиков", - говорится в сообщении.

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Тело погибшего пассажира из легковушки спасатели вынули с помощью спецоборудования. Водитель в тяжелом состоянии в больнице №8 Каменского.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливают следователи.

В селе Андреевка Донецкой области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали 10 человек, среди них трое детей. Авария произошла из-за 53-летнего водителя ГАЗ-2410, который не уступил дорогу на перекрестке.