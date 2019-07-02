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вторник, 02 июля 2019 12:29

Смертельная авария на трассе: легковушку снесло в кювет

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На трассе "Львов-Луцк" в Каменка-Бугском районе произошла смертельная авария ночью 2 июля.

45-летний водитель Volkswagen Golf, житель райцентра, не справился с управлением и съехал в кювет. Погиб сам и его 21-летний пассажир из Винницы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lv.npu.gov.ua
  На трассе «Львов-Луцк» в Каменка-Бугском районе произошла смертельная авария. Погибло 2 человека. Еще один пострадавший в больнице
На трассе «Львов-Луцк» в Каменка-Бугском районе произошла смертельная авария. Погибло 2 человека. Еще один пострадавший в больнице

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Еще один пассажир, 32-летний житель Каменки-Бугской, в больнице с телесными повреждениями.

Автор: lv.npu.gov.ua
  На трассе «Львов-Луцк» в Каменка-Бугском районе произошла смертельная авария. Погибло 2 человека. Еще один пострадавший в больнице
На трассе «Львов-Луцк» в Каменка-Бугском районе произошла смертельная авария. Погибло 2 человека. Еще один пострадавший в больнице

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство.

Возле села Тузлы Николаевской области произошла смертельная авария. 41-летний водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением, врезался в столб и перевернулся в кювет. Погиб на месте вместе со своим пассажиром.

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