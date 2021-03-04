Смертельная авария на трассе Киев-Чоп: рассказали подробности

В полиции рассказали подробности смертельной аварии на автодороге Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района.

Установлено, что 32-летний житель города Сумы, водитель автомобиля Hundai Elantra, ехал в направлении Львова. Вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot Partner под управлением 45-летнего жителя села Три Копцы Ровенского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Фото: rv.npu.gov.ua

"В результате ДТП погиб пассажир Hundai, 37-летний житель Сумской области. Еще одного - 47-летнего жителя Черниговской области и двух водителей с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дороге не разминулись 4 авто. Есть погибшие

Трое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в реанимации в больнице. Об этом сообщают в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

"Один пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой - внутричерепная гематома. Переведен в операционную. Двое других пострадавших в тяжелом состоянии. У них открытые переломы бедер. Им оказывается необходимая помощь", - рассказали медики.

Следователи открыли уголовное производство. Проверяют водителей на состояние опьянения и устанавливают виновника.

Авария произошла 3 марта около 19:40. Там столкнулись Hundai Elantra и Peugeot Partner. Последний от удара перевернулся. Предварительно, в одном из авто были жители Сум, которые направлялись на заработки.