Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео

В Киеве на улице Ревуцкого произошла смертельная авария 1 сентября.
Водитель автомобиля Daewoo Lanos на большой скорости влетел в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan. От столкновения водитель Lanos погиб на месте, сообщает Информатор.
По словам полицейских, водитель Daewoo ехал на большой скорости в сторону улицы Здолбуновской. Зацепил колесом бровку. От этого машину занесло и она врезалась в припаркованный внедорожник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое друзей погибли на трассе
Удар был настолько сильным, что Tiguan развернуло и отбросило на тротуар. Отмечают, что в момент столкновения дорога была практически свободной.
Все обстоятельства аварии выясняют полицейские.
В автомобильной аварии возле села Трибуховцы Бучацкого района Тернопольской области пострадали 7 человек. 2 автомобиля столкнулись лоб в лоб. 3 человека погибли, еще 4 - в реанимации.
Комментарии