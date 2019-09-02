Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на улице Ревуцкого произошла смертельная авария 1 сентября.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos на большой скорости влетел в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan. От столкновения водитель Lanos погиб на месте, сообщает Информатор.

По словам полицейских, водитель Daewoo ехал на большой скорости в сторону улицы Здолбуновской. Зацепил колесом бровку. От этого машину занесло и она врезалась в припаркованный внедорожник.

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Удар был настолько сильным, что Tiguan развернуло и отбросило на тротуар. Отмечают, что в момент столкновения дорога была практически свободной.

Все обстоятельства аварии выясняют полицейские.

В автомобильной аварии возле села Трибуховцы Бучацкого района Тернопольской области пострадали 7 человек. 2 автомобиля столкнулись лоб в лоб. 3 человека погибли, еще 4 - в реанимации.