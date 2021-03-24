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среда, 24 марта 2021 13:24

Смерть военной после Covid-прививки: известны результаты вскрытия

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Смерть военной после Covid-прививки: известны результаты вскрытия
В Одесской области после Covid-прививки умерла военная 43-летняя Инна Нарожная. Вскрытие выявило у женщины острую сердечно-сосудистую недостаточность. Фото: facebook.com/oda.odesa

Военнослужащая с Черноморского Одесской области 43-летняя Инна Нарожная умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Такие официальные данные судмедэкспертизы сообщили в Минздраве.

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"Причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей. Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - сказано в сообщении.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Они чувствуют себя хорошо.

Инна Нарожная умерла 23 марта в 17:20 в пгт Черноморское Одесской области. По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против Covid-19. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на здоровье женщина не высказывала. В ближайшее время ее должны быть привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от коронавируса.

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