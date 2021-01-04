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понедельник, 04 января 2021 18:43

Смерть украинки в Турции: неожиданные подробности

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Смерть украинки в Турции: неожиданные подробности
Кристина Новицкая в полдень 31 декабря в прошлом году заказала домой еду и больше не выходила. Фото: Milliyet

Украинка 25-летняя Кристина Новицкая, которую нашли мертвой на арендованной вилле в турецком Бодруме, могла покончить с собой. На это решилась под влиянием фильма "Между жизнью и смертью" 2003 года.

Тело женщины было найдено с полиэтиленовым пакетом на голове и со связанными сзади руками, сообщает издание Milliyet.

"Полицейские группы, которые работали на месте преступления, утверждают, что женщина покончила с собой, поскольку все 3 замка стальных дверей виллы были заперты изнутри, а на окнах были железные решетки", - говорится в сообщении.

В ходе расследования были найдены веревка, шарф и древесный уголь, приготовленный к сжиганию. Полиция предполагает возможность того, что Новицкая могла осуществить попытку самоубийства с помощью этих предметов. Якобы за 4 дня до смерти она онлайн заказала наручники.

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"Вместо того, чтобы заклеивать рот изолентой, как в фильме, женщина могла попробовать покончить с собой с помощью веревки, которую она сделала из полиэтиленового пакета", - отмечают в статье.

Турецкая полиция рассматривает различные версии случившегося, а окончательную причину выяснят после судебно-медицинской экспертизы и расследования.

Тело Кристины Новицкой сразу после вскрытия в Институте судебной медицины Муглы забрала ее мать, доставив его на родину. Известно, что в Украине также проведут вскрытие тела.

В Турции под Бодрумом в доме нашли мертвой украинку 25-летнюю Кристину Новицкую. Женщину сидела на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках. Известно, что мать не могла дозвониться до дочери от 30 декабря прошлого года. Поэтому 2 января попросила друзей Кристины наведаться к ней. Когда же те не смогли достучаться - вызвали полицию.

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