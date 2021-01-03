Смерть украинки в Турции: дело контролирует Консульство

Новицкая не выходила на связь с 30 декабря. Фото: strana.ua

Дело о смерти украинки в Турции находится на особом контроле Консульства Украины в Анталии.

Сейчас начали комплекс мероприятий для возвращения тела на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Дипломаты на контакте с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей гражданки. Украинское консульство также начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела", - отметил Николенко.

В Турции во Бодрумом в своем доме была найдена мертвой 25-летняя украинка Кристина Новицкая. Женщину обнаружили на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.