Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили

Фото: Евгений Бондаренко

26 июня в позапрошлом году в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Исчезла 19 июня, когда пошла в магазин за мороженым. Ребенка 8 суток искали более 200 полицейских, спасателей, военных и волонтеров.

Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза.

По подозрению в убийстве полиция задержала местного жителя, тогда ему было 33 года. Ранее был судим за кражу, злоупотреблял алкоголем. На допросе признался в содеянном.

"Заманил ее в дом. Она просилась домой, пугала матерью. Закрыл дверь на защелку, потому что хотела бежать. Завел в спальню и посадил на кровать. Она начала кричать. Накрыл лицо подушкой и пырнул ножом. Тогда изнасиловал. После того бросил в подвал, как вещь. Она все время там была. А я восемь 8 наблюдал, как ее искали", - рассказывал на допросе.

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5 сентября в прошлом году Добропольский районный суд Донецкой области вынес приговор убийце - пожизненное лишение свободы.

"Смерть ребенка была страшной. Он ударил девочку не менее 40 раз ножом, затем душил подушкой, а когда девочка потеряла сознание, изнасиловал. Чтобы быть уверенным, что ребенок ничего никому не расскажет, злоумышленник еще раз начал душить девочку и ударил ножом в грудь", - говорит прокурор области Евгений Бондаренко.

Семья Алины неблагополучная, родители злоупотребляют алкоголем. 3-х других детей, мальчика и 2-х девочек, из семьи изъяли социальные службы.

Вечером 19 июня в поселке Ивановка Одесской области нашли мертвой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня около 14:20 девочка вышла из местного рынка "Привоз", где работает ее мать. Спешила на танцевальный кружок в школу. Девочку круглосуточно искали полтысячи человек. На 7-й день тело школьницы обнаружили в выгребной яме туалета во дворе семьи Тарасовых. Главный подозреваемый - 22-летний Николай.