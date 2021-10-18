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понедельник, 18 октября 2021 21:49

Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция

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Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея - нашли мертвым в собственной квартире. Фото: t.me/oleksii_taimurzin

Брат погибшего мэра Кривого Рога 44-летний Андрей Павлов, которого нашли мертвым в собственной квартире, чувствовал себя плохо еще накануне.

Но от "скорой" отказался, рассказал коллега, который нашел его мертвым.

"Я позвонил около пяти утра. Он попросил привезти воды. Сказал, что на работу не пойдет, потому что состояние такое себе. Сказал, что отлежится. От "скорой" отказался, сказал, что сам вызовет, если надо будет. Я уехал на работу, подождал часов до 11-ти, набрал его. Он уже не ответил. И через пять минут также. Последний раз набрал его около 16-ти часов, снова звонок был без ответа. Поэтому поехал к нему и уже нашел мертвым", - говорит мужчина.

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Эту же информацию подтвердил следователям, рассказал Gazeta.ua начальник Криворожского районного управления полиции Валерий Лютый.

"Мы получили сообщение о смерти мужчины в собственной квартире. Уже на месте выяснили, что это Андрей Павлов. Он работал на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Коллега позвонил ему около пяти утра. Тот попросил две бутылки воды и кефир. На работу не поехал. Сколько тогда товарищ не звонил - тот больше не отвечал. Так после работы коллега сразу приехал к Павлову. Нашел его в квартире. Сразу вызвал "скорую" и полицию. Медики уже только констатировали смерть мужчины. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты, проводится поквартирный обход, собирается информация, кто что видел. После этого будет принято решение о квалификации происшествия", - рассказал Лютый.

Подтвердил, что видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Тело мужчины будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым в собственной квартире 18 октября около 18:00.

По словам очевидцев, еще утром Андрей Павлов был жив и жаловался на плохое самочувствие. Полицейские рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения, связанные с Covid-19.

Его брата - мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли с простреленной грудью в загородном доме в селе Вильне 15 августа.

В полиции рассматривали несколько версий - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также - доведение до самоубийства. Следствие еще продолжается.

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