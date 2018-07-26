Смерч закрутил в небе палатки на курорте у Черного моря

В румынском курортном поселке Вама Вече, расположенном на побережье Черного моря, прошелся смерч.
В палаточном городке ветер неторопливо поднимал в воздух и закручивал спиралью палатки, тенты, другие легкие и незакрепленные предметы. Видео стихийного явления выложил на своей странице в Facebook Cristian Ivan.
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Возле села Маяки Беляевского района Одесской области смерч поднял над землей подростка.
В результате этого парень упал и травмировался.
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