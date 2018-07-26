Смерч закрутил в небе палатки на курорте у Черного моря

Смерч поднял в небо палатки на курорте у Черного моря. Фото: скриншот видео Facebook Cristian Ivan

В румынском курортном поселке Вама Вече, расположенном на побережье Черного моря, прошелся смерч.

В палаточном городке ветер неторопливо поднимал в воздух и закручивал спиралью палатки, тенты, другие легкие и незакрепленные предметы. Видео стихийного явления выложил на своей странице в Facebook Cristian Ivan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля

Возле села Маяки Беляевского района Одесской области смерч поднял над землей подростка. В результате этого парень упал и травмировался.