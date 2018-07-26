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четверг, 26 июля 2018 10:42

Смерч закрутил в небе палатки на курорте у Черного моря

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Смерч закрутил в небе палатки на курорте у Черного моря
Смерч поднял в небо палатки на курорте у Черного моря. Фото: скриншот видео Facebook Cristian Ivan

В румынском курортном поселке Вама Вече, расположенном на побережье Черного моря, прошелся смерч.
В палаточном городке ветер неторопливо поднимал в воздух и закручивал спиралью палатки, тенты, другие легкие и незакрепленные предметы. Видео стихийного явления выложил на своей странице в Facebook Cristian Ivan.

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Возле села Маяки Беляевского района Одесской области смерч поднял над землей подростка.

В результате этого парень упал и травмировался.

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