"Сложение полномочий не изменит суть проблемы" - Венедиктова о нападении на съемочную группу "Схем"

В Киеве проводят расследование по факту нападения на журналистов "Схем". Фото: "Схемы"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на нападение на съемочную группу "Схем" в офисе государственного банка.

Ответственным сообщат о подозрении. И сложение полномочий не изменит суть проблемы, написала Венедиктова в Facebook.

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"В этом вопросе нет места для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Препятствования журналистам не вычистишь с флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий", - говорится в сообщении.

Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого недопустимого инцидента. Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должны приобщить оригинал восстановленной видеозаписи конфликта.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру "не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного". В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.