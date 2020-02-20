Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром

Автор: rayonka.com В поезде «Киев - Бердянск» 60-летнюю Наталью Манько травмировала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром

В поезде Киев - Бердянск на 60-летнюю Наталью Манько упала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром. Женщина возвращалась домой ночным поездом. Инцидент произошел через 1,5 ч. после отправления.

Пострадавшей в больнице диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и гематомы. Она не может двигаться. Ее ждет длительное и дорогостоящее лечение, сообщает издание "Районка".

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Альтернативой называют операцию, но на это у потерпевшей на это нет денег.

По словам женщины, в Укрзализныце ей дали акт, а начальник поезда посоветовал обращаться в страховую компанию.

В поезде Киев-Рахов обвалилась верхняя полка с пассажиркой. Она раздробила таз женщине, которая лежала под ней. Пострадавшая родом из Полтавской областищавины. Ехала кататься на лыжах в Закарпатье.