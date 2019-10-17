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четверг, 17 октября 2019 21:20

Сломанный череп, нос и кровоизлияние: рассказали о состоянии малыша, которого избила и бросила мать

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Сломанный череп, нос и кровоизлияние: рассказали о состоянии малыша, которого избила и бросила мать
На Ровенщине 19-летняя мать закрыла в комнате социального общежития избитого сына, которому нет и месяца, и исчезла. Мальчика спасли соседи, услышав плач. Фото - ТСН

У 1-месячного Никитки из Ровно, которого избила и на 16 часов бросила одного в комнате общежития мать, обнаружили множественные переломы черепа, кровоизлияния в мозг и сломанный нос.

Мальчик находится в детской реанимации, говорится в ТСН.

"У него множественные линейные переломы костей черепа. Есть тяжелый ушиб головного мозга и ушибно-контузионные кровоизлияния в мозг. Также у него перелом носика", - говорит врач Ирина Полевая.

В соцслужбе решают вопрос о лишении родительских прав 19-летней мамы Никитки. Она давно стояла у них на учете, потому что и сама была брошенной родителями ребенком.

Прав женщина может избавиться как на Никитку, так и на старшего 3-летнего сына Тимофея. Он находится в реабилитационном центре. Туда его забрали еще в сентябре, потому что бросила его на знакомого сестры и исчезла.

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В больнице говорят, что женщина посетила младенца один раз.

"Была довольно агрессивна. Младенца она гладила, подходила к ребенку. Были претензии на то, что когда везли - одежду не забрали", - говорит Ирина Полевая.

В полиции уже готовятся объявлять ей подозрение. За то, что так относилась к сыну, ей грозит до 5 лет за решеткой. Ребенок же, которому завтра исполнится месяц, пока будет жить в больнице, а оттуда, скорее всего, его выпишут в дом малютки.

На Ровенщине 19-летняя мать закрыла в комнате социального общежития сына, которому нет и месяца, и исчезла. Через несколько часов соседи услышали плач ребенка и открыли дверь. Малыш был избит и уже едва дышал. "Скорой" в тяжелом состоянии Никитку доставили в реанимацию областной больницы.

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