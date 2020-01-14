Сломанные ноги и шок: ребенка в больнице привалило дверью

В столичной детской поликлинике на 4-летнего мальчика упали трое металлических дверей. Фото: Facebook/Александр Суворов

13 января в столичной детской поликлинике №2 на 4-летнего мальчика упали трое металлических дверей.

Ребенок получил переломы тазобедренных суставов и шок, рассказал в Facebook родственник мальчика Александр Суворов.

"Мама привела в поликлинику троих маленьких детей с ветрянкой. Пока в регистратуре получала талон к врачу, малый нечаянно задел тяжелые металлические двери, которые стояли опертые на стену. В результате трое металлических дверей завалили ребенка. Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было", – сказано в сообщении.

Рядом стояли мужчины, которые подняли тяжелые двери.

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"Скорая помощь ехала 20 минут, и все это время ребенок в шоковом состоянии лежал на полу. И рядом с ним лежала мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся брать ответственность, поэтому все ждали "скорую", – добавил мужчина.

"У меня до сих пор перед глазами та ужасная картина. Зашла в поликлинику за направлением. Вижу, как поднимают двери, и слышу ужасный крик матери и малыша. Сразу вызвала "скорую". Вижу кроху и сломанные ножки", – рассказала свидетельница Татьяна Репетун.

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Мальчика госпитализировали в детскую больницу №1. Он нуждается в операции, но из-за ветрянки ее перенесли.

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