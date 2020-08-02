Сломанная челюсть и сотрясение мозга: пострадавшая от нападения в поезде рассказала о травмах

В поезде "Мариуполь-Киев" 28-летнюю Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына. Фото: facebook.com/anastaisha.lygova

28-летняя Анастасия Луговая, пострадавшая от нападения Виталия Рудзька в поезде "Мариуполь-Киев", получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

Кроме того, нападавший ограбил женщину, сообщает ТСН.

"Трещина в челюсти. В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде. По всей голове. Он с меня вырвал серьги, их украл, украл мой паспорт", - рассказала женщина.

Добавила, что ехала с 6-летним сыном из Запорожья в Киев к родственникам. Говорит, что сбежать он напавшего из купе с ребенком смогла лишь чудом. 3 часа в Киев злоумышленника охраняло руководство поезда. Все это время на перроне ждал муж.

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6-летний Захар впервые с понедельника пойдет к психологу.

"Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз он доходил до слез. Он говорит:" Мамочка, прости, что я тебя не спас", - говорит муж Владимир Захаренков.

Анастасия решилась рассказать обо всем, чтобы призывать людей не быть равнодушными и не бояться действовать, если кто-то рядом зовет на помощь.

В поезде "Мариуполь-Киев" в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Его судили трижды: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 году за хулиганство, а в 2008 за кражу. Соломенский районный суд Киева отправил его на два месяца за решетку без права на залог.