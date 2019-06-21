Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)

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21 июня в поселке Ивановка Одесской области прощаются с 11-летней Дарьей Лукьяненко.

Девочку хоронят в закрытом белом гробу. Провести ее в последний путь собралось несколько сотен жителей поселка. Родственников убийцы девочки, семьи Тарасовых, на похоронах нет. Сегодня их дом усиленно охраняет полиция.

Автор: Страна В Ивановке прощаются с 11-летней Дарьей Лукьяненко

Со двора гроб с телом несут на центральную площадь поселка. Там у здания райгосадминистрации установили шатер и оборудовали место для прощальной панихиды. Сюда идут тысячи человек. Несут живые цветы и искусственные венки. Слез не сдерживает никто. Плачут даже мужчины. Наряду с траурной процесией дежурят медики и полиция. Родственники убитой девочки попросили журналистов не снимать.

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Утром мать подозреваемого Мария Тарасова пришла на рынок, чтобы открыть точку, сообщает "Страна". Начала вытирать очистителем надписи: "Вам здесь не место", "Убийцы", "Вон из Ивановки". Частично ей это удалось. Люди возмутились, что воняет очистителем и снова нарисовали надписи.

Дарья исчезла 13 июня по дороге в школу. В течение недели ее искали более полутысячи человек. Обнаружили тело в выгребной яме туалета во дворе односельчанина 22-летнего Николая Тарасова. Эксперты установили, убийца хотел изнасиловать девочку. Но она сопротивлялась. Поэтому он ее придушил, а затем перерезал ей сонную артерию.