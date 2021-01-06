Слетел в кювет и врезался в дерево - в ДТП погиб полицейский

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево Фото: mk.npu.gov.ua

На Николаевщине в ДТП погиб патрульный полицейский.

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДТП погиб полицейский

"6 декабря около 6:00 на 128 километре автодороги М-14 в Николаевском районе водитель автомобиля BMW, 27-летний сотрудник Управления патрульной полиции сержант полиции, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

В Сокирянском районе Черновицкой области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса за рулем которого был правоохранитель. От удара прицеп фуры вынесло на встречную полосу. Погиб 37-летний полицейский.