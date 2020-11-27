Прицеп фуры вынесло на встречную полосу - в ДТП погиб полицейский

В Сокирянском районе Черновицкой области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса за рулем которого был полицейский

В Сокирянском районе Черновицкой области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса за рулем которого был полицейский.

27 ноября поступило сообщение, что в селе Белоусовка произошло ДТП с пострадавшими. От удара прицеп фуры вынесло на встречную полосу, сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

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"35-летний водитель MAN не учел дорожной обстановки, вследствие чего прицеп грузовика занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем IVECO, которым управлял 37-летний полицейский Новоднестровского отделения полиции", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб 37-летний полицейский. Его 25-летняя пассажирка находится в больнице в тяжелом состоянии.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются.

21 августа у села Милая Киевской области в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве капитан 33-летний Иван Подольский. Он за рулем собственного Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в автобус.