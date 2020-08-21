Под Киевом погиб 33-летний патрульный

Под Киевом за рулем собственного авто разбился патрульный 33-летний Иван Подольский. Фото: t.me/kyivpatrol

21 августа у села Милая Киевской области в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве капитан полиции 33-летний Иван Подольский.

Он за рулем собственного Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в автобус, сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Иван Подольский попал в ДТП на своем автомобиле. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни. Предварительно, автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию. В результате чего патрульный на Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом", - рассказали коллеги.

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Известно, что Иван Подольский вступил в ряды патрульной полиции 2015 года. До этого работал участковым.

Без отца остались маленькая дочь.

На Львовщине в результате ДТП погибли двое полицейских. Это капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции Юрий Савка, полицейский батальона полиции особого назначения областного полиции. Обоим было по 19 лет.