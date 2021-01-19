Следователь получил взятку за "отмазку" от смертельного ДТП, теперь "сядет" сам

На вымогательстве и получении взятки задержали следователя отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ НП в Донецкой области.

Фото: dbr.gov.ua

Разоблачили преступление следователи теруправления ГБР в городе Краматорске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно известно, что 28-летний следователь совместно с посредником, бывшим работником полиции, требовали и получили неправомерную выгоду от местного жителя. За деньги они обещали помочь лицу избежать уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом.

Следователя и его сообщника задержали 18 января у здания управления уголовного розыска ГУ ЧП Донецкой области в городе Мариуполе во время получения взятки в сумме 140 тыс. грн. Деньги изъяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.

Следователи проводят комплекс первоочередных следственных и процессуальных действий. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Донецкая областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Донецкое управление Департамента внутренней безопасности нацполиции Украины.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому. Ему инкриминируют "заведомо ложные показания, с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний".